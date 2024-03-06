Вечное противостояние: болельщики в Саудовской Аравии продолжают выводить Роналду из себя, скандируя фамилию Месси

Криштиану Роналду продолжает агрессивно реагировать на поведение болельщиков, вспоминающих Лионеля Месси. И если в прошлом году португалец избежал санкций за публичное проявление эмоций, то в новом заработал дисквалификацию на один матч. Он демонстративно схватил себя за пах после встречи с «Аль-Шабабом», услышав как болельщики соперника скандируют фамилию аргентинца. Португалец был близок к тому, чтобы ответить на провокацию и в первой игре 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном», однако его успели увести в подтрибунное помещение.

Заочное противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, наверное, не закончится никогда. Даже несмотря на то, что футболисты сейчас выступают на разных континентах и могут пересекаться только в товарищеских матчах «Аль-Насра» и «Интер Майами», болельщики продолжают их провоцировать. И португалец, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, всё ещё эмоционально реагирует, когда с трибун доносится фамилия аргентинца.

Так, гостевая встреча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» не предвещала ничего скандального. «Аль-Наср» победил со счётом 3:2, а Криштиану забил с пенальти на 21-й минуте.

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Однако по окончании встречи Роналду услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!». Сначала он демонстративно приложил левую ладонь к уху, затем присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на зрителей.

Надо отметить, что некрасиво в Саудовской Аравии нападающий ведёт себя не в первый раз. В апреле 2023 года после встречи с «Аль-Хилялем» фанаты также вспомнили фамилию прославленного аргентинца. Тогда футболист поступил схожим образом, с той лишь разницей что это был сделано не так нарочито. В тот момент Криштиану был у подтрибунного помещения, а в клубе и вовсе говорили, что он просто прикасался к травмированному в игре месту и не хотел никого оскорбить.

Ещё один инцидент произошёл уже в текущем сезоне. Причём, совсем недавно, после матча всё с тем же «Аль-Хилялем». По окончании игры, когда Роналду покидал поле, болельщики соперника бросили ему в ноги два шарфа своей команды. Португалец поднял один из них, засунул себе в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил символ клуба на пол.

В двух случаях форвард остался безнаказанным, а вот на жест после противостояния с «Аль-Шабабом» местный дисциплинарный комитет обратил внимание и устроил разбирательство, пригласив Криштиану на заседание. Футболист на нём заявил, что уважает все клубы лиги, а движение на кадрах выражает «силу и победу». По мнению португальца, в нём нет ничего постыдного.

Однако нападающего дисквалифицировали на один матч. Причём, ещё смягчили наказание: Криштиану могли отправить на трибуны на две игры. Кроме того, португальца оштрафовали на $ ,6 тыс. Также Роналду должен выплатить «Аль-Шабабу» $5,3 тыс.

Впрочем, форвард к случившемуся отнёсся спокойно, выложив в этот же день в социальных сетях фото из тренажёрного зала с подписью: «Не могу остановиться».

Такое стремление всегда быть в форме и любовь к футболу явно понравились болельщикам «Аль-Насра». На матче с «Аль-Хаземом» они поддержали Криштиану, из-за дисквалификации следившего за событиями на поле из VIP-ложи. Они вывесили баннер в честь 39-летнего португальца: «CR7 — лучший бомбардир мира». Кроме того, фанаты скандировали имя Роналду на 7-й минуте игры. Форвард помахал зрителям и поблагодарил их жестами.

Но на этом история не закончилась. В понедельник в первой встрече 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» проиграл со счётом 0:1 «Аль-Айну», а Криштиану прервал голевую серию из девяти матчей. И болельщики соперника вновь решили поддеть португальца, начав кричать «Месси! Месси!».

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На этот раз форвард сдержался. Направляясь по туннелю в подтрибунное помещение, Роналду лишь бросил фанатам: «Увидимся в Эр-Рияде». На лице футболиста мелькнула улыбка, и ему помогли пройти в раздевалку, прежде чем ситуация вышла из-под контроля.

Соперничество с Месси прослеживается и в высказываниях самого португальца. По мнению бывшего игрока «Челси» Франка Лебёфа, Роналду приравнивает Лигу 1 к чемпионату Саудовской Аравии, поскольку там выступал аргентинец.

«Меня раздражает, когда Криштиану говорит, что Премьер-лига Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1. Как думаете, почему он решил так высказаться о чемпионате Франции, а не о Примейре? Потому что в Лиге 1 играл Лионель Месси. Я очень уважаю его как игрока, но не надо трепаться! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», — заявил Лебёф в интервью BetVictor.

Кроме того, по словам футболиста, время Криштиану уже ушло, и он только мешает своей сборной завоёвывать трофеи.

«На мой взгляд, Португалия действительно является одним из претендентов на победу в чемпионате Европы этим летом. Я действительно полагаю, что они могут выиграть Евро, но только без Криштиану в составе.

Нельзя отнять того, что Роналду сделал для футбола только из-за того, что он заканчивает карьеру в саудовской лиге. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот вид спорта на новый уровень, но никто не вечен. Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужно ещё больше денег!» — отметил Лебёф.

Наверняка, всё понимает и сам Криштиану. Иначе жена футболиста Джорджина Родригес во время Парижской недели моды вряд ли бросила бы фразу, что он планирует поиграть ещё год или два. Однако вряд ли за это время Роналду изменит своё отношение к оппоненту.