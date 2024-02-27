Al Riyadhiah: Роналду могут дисквалифицировать на два матча за непристойный жест

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть наказан на два матча за непристойный жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».

Как сообщает Al Riyadhiah, его действия вызвали критику, и дисциплинарный орган Саудовской профессиональной лиги позже начал расследование поведения Роналду.

Кроме дисквалификации на футболиста будет наложен денежный штраф.

Во время матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии болельщики «Аль-Шабаба» скандировали в сторону Роналду «Месси!». Португалец разозлился и показал неприличный жест, указывая в область паха.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» утверждает, что видео с неприличным жестом Роналду было сгенерировано ИИ.