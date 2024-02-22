El Chiringuito: Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу» после перехода в мадридский «Реал».

По информации El Chiringuito, игрок хочет, чтобы его представили болельщикам до начала чемпионата Европы — 2024. Отмечается, что Мбаппе желает, чтобы организация была схожа с той, что была на презентации Криштиану Роналду в «Реале» в 2009 году.

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что о переходе Мбаппе в «Реал» могут объявить, когда матч ПСЖ с мадридцами станет невозможным.