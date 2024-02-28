Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в Instagram*.

Игрок стал вторым человеком после Криштиану Роналду с таким количеством подписчиков в соцсети. На счету португальца 622 млн пользователей.

Третье место занимает американская певица Селена Гомес (429 млн).

Ранее сообщалось, что Месси и Эрлинг Холанд поборются за спортивный «Оскар».

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