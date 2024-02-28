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Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в Instagram*.
Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети
  • AP
  • © Kyusung Gong

Игрок стал вторым человеком после Криштиану Роналду с таким количеством подписчиков в соцсети. На счету португальца 622 млн пользователей.

Третье место занимает американская певица Селена Гомес (429 млн).

Ранее сообщалось, что Месси и Эрлинг Холанд поборются за спортивный «Оскар».

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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