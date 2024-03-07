Два болельщика «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы
По информации La Gazzetta dello Sport, после инцидента мужчины обратились за помощью в ресторан. Они сообщили, что у них отобрали кошельки. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает.
Отмечается, что фанаты «Ромы» к этой ситуации не имеют отношения.
Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт 7 марта в Риме.
Ранее сообщалось, что пас Алексея Миранчука помог «Аталанте» сыграть вничью на выезде со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы.