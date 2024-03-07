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Два болельщика «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы

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Двух болельщиков «Брайтона» ограбили и серьёзно ранили в центре Рима перед матчем Лиги Европы УЕФА.

По информации La Gazzetta dello Sport, после инцидента мужчины обратились за помощью в ресторан. Они сообщили, что у них отобрали кошельки. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает.

Отмечается, что фанаты «Ромы» к этой ситуации не имеют отношения.

Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт 7 марта в Риме.

Ранее сообщалось, что пас Алексея Миранчука помог «Аталанте» сыграть вничью на выезде со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы.

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