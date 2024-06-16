Силами подразделений группировки войск «Восток»: ВС РФ освободили Загорное в Запорожской области

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Загорное, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы Южной группировки войск уничтожили танк Leopard производства ФРГ. Общие потери ВСУ в течение суток составили до 1745 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено три склада боеприпасов украинских войск.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Загорное (Запорожская область) и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Новосёловка (Запорожская область), Урожайное и Владимировка (ДНР).

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

При этом подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны возле н. п. Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора (Харьковская область).

За сутки были отражены три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии.

Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов.

Также на russian.rt.com Как страны Запада отреагировали на мирное предложение Путина по Украине

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов»*, а также 40-го и 50-го полков Нацгвардии вблизи н. п. Синьковка, Петропавловка, Богуславка (Харьковская область), Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Наряду с этим подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово (ДНР).

В течение суток отражены четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны.

Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новосёловка Первая, Сокол и Камышевка (ДНР).

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады Нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Покровское, Никополь (Днепропетровская область) и Осокоровка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 85-мм пушка Д-44.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили десять украинских беспилотников.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.