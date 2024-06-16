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СК установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги

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Следователи установят всех причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела украинскими войсками Угледара в Донецкой Народной Республике.
СК установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги
  • © СК РФ

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что СК примет все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые причастны к убийству Цицаги.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что журналист Никита Цицаги погиб в окрестностях Никольского монастыря в ДНР.

Президент России Владимир Путин сообщил, что минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине.

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