СК установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Отмечается, что СК примет все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые причастны к убийству Цицаги.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что журналист Никита Цицаги погиб в окрестностях Никольского монастыря в ДНР.
Президент России Владимир Путин сообщил, что минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине.