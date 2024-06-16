Минфин США не считает воровством передачу Киеву доходов от активов России
- РИА Новости
Об этом в эфире ABC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Нет никакого смысла называть это воровством. Средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — заявила глава американского Минфина.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада присвоить себе российские активы — это воровство, которое так и останется воровством, несмотря на юридическое «крючкотворство».