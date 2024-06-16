Участники саммита по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
Об этом сказано в документе на сайте правительства Швейцарии.
В нём сказано, что глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойных поставок продуктов, поэтому решающее значение имеют свободное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Чёрном и Азовском морях.
Уточняется, что нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.
Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.