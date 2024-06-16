Участники саммита по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море

Коммюнике, подписанное 80 странами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям.

Об этом сказано в документе на сайте правительства Швейцарии.

В нём сказано, что глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойных поставок продуктов, поэтому решающее значение имеют свободное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Чёрном и Азовском морях.

Уточняется, что нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.