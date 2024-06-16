Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — отмечается в документе.

Ранее Путин назначил Алексея Зайцева послом в Албании.

До этого бывшего замсекретаря Совбеза России Сергея Вахрукова назначили начальником нового управления по вопросам национальной морской политики.