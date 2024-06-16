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Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

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Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями.
Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — отмечается в документе.

Ранее Путин назначил Алексея Зайцева послом в Албании.

До этого бывшего замсекретаря Совбеза России Сергея Вахрукова назначили начальником нового управления по вопросам национальной морской политики.

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