В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия
- РИА Новости
Об этом газетам редакционной группы Funke сказал управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай.
«Выплаты «Бюргергельд» военным беженцам создают совершенно неверные стимулы. В соседних странах большинство (украинцев) уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — заявил Фрай.
Ранее украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии.