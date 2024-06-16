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В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия

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Украинцам, которые оказались в ФРГ, необходимо перестать выдавать гражданские пособия «Бюргергельд», заменив их на стандартные пособия для беженцев.
В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия
  • РИА Новости

Об этом газетам редакционной группы Funke сказал управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай.

«Выплаты «Бюргергельд» военным беженцам создают совершенно неверные стимулы. В соседних странах большинство (украинцев) уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — заявил Фрай.

Ранее украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии.

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