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«СТРАНА.ua»: в Киеве подростки напали на сотрудника посольства США

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В Киеве группа несовершеннолетних напала на сотрудника службы безопасности посольства США.
«СТРАНА.ua»: в Киеве подростки напали на сотрудника посольства США
  • РИА Новости

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации украинского издания, 13 июня в магазине «Одо-Маркет» трое 13-летних подростков «из хулиганских побуждений забрызгали газовым баллончиком темнокожего парня 1997 года рождения».

«Он оказался работником службы безопасности посольства США в Киеве. Открыто уголовное дело, а материалы переданы в ювенальную службу», — написали журналисты.

Ранее в центре Киева произошла массовая драка.

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