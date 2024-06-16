«СТРАНА.ua»: в Киеве подростки напали на сотрудника посольства США

В Киеве группа несовершеннолетних напала на сотрудника службы безопасности посольства США.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации украинского издания, 13 июня в магазине «Одо-Маркет» трое 13-летних подростков «из хулиганских побуждений забрызгали газовым баллончиком темнокожего парня 1997 года рождения».

«Он оказался работником службы безопасности посольства США в Киеве. Открыто уголовное дело, а материалы переданы в ювенальную службу», — написали журналисты.

Ранее в центре Киева произошла массовая драка.