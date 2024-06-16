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МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта

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Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.
МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта
  • AP

Такую точку зрения выразил МИД Индии.

В опубликованном заявлении говорится, что Индия не присоединилась ни к одному документу, принятому по итогам саммита в Швейцарии, так как подобные бумаги должны подписываться при участии обеих сторон конфликта.

«Индия будет продолжать сотрудничать с обеими сторонами конфликта», — подчеркнул МИД.

Ранее МИД Мексики заявил о том, что Россия должна быть включена в переговоры по Украине.

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