МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта

Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.

Такую точку зрения выразил МИД Индии.

В опубликованном заявлении говорится, что Индия не присоединилась ни к одному документу, принятому по итогам саммита в Швейцарии, так как подобные бумаги должны подписываться при участии обеих сторон конфликта.

«Индия будет продолжать сотрудничать с обеими сторонами конфликта», — подчеркнул МИД.

Ранее МИД Мексики заявил о том, что Россия должна быть включена в переговоры по Украине.