МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта
- AP
Такую точку зрения выразил МИД Индии.
В опубликованном заявлении говорится, что Индия не присоединилась ни к одному документу, принятому по итогам саммита в Швейцарии, так как подобные бумаги должны подписываться при участии обеих сторон конфликта.
«Индия будет продолжать сотрудничать с обеими сторонами конфликта», — подчеркнул МИД.
Ранее МИД Мексики заявил о том, что Россия должна быть включена в переговоры по Украине.