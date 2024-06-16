МИД Мексики: Россия должна быть включена в переговоры по Украине

Мировое сообщество должно предпринять дипломатические усилия для подключения российской стороны к обсуждению мирного урегулирования на Украине, заявила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо приложить дипломатические усилия, чтобы Россия была включена в это обсуждение», — отметила она во время выступления на конференции по Украине в Швейцарии.

По словам Барсены, Мексика выступает за то, чтобы «мирный процесс проходил под эгидой ООН».

Она добавила, что нельзя говорить о мире, если не включать сюда другие гуманитарные трагедии — такие, как те, что происходят в секторе Газа.

В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.

По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, дискуссия на конференции по Украине в Бюргенштоке показала наличие разных точек зрения.