Двое мужчин несколько раз ударили человека ножом в Одинцове

Двое мужчин напали с ножом на человека в подмосковном Одинцове.

Об этом RT сообщили в МВД.

По данным ведомства, конфликт произошёл между тремя мужчинами. Нападавших было двое, у одного из них был нож, которым он нанёс третьему раны.

Насколько его состояние тяжёлое, информации нет.

Оба нападавших с места происшествия скрылись, их сейчас ищут.

Пострадавшего сейчас везут в больницу.

В мае Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.