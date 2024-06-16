Двое мужчин несколько раз ударили человека ножом в Одинцове
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в МВД.
По данным ведомства, конфликт произошёл между тремя мужчинами. Нападавших было двое, у одного из них был нож, которым он нанёс третьему раны.
Насколько его состояние тяжёлое, информации нет.
Оба нападавших с места происшествия скрылись, их сейчас ищут.
Пострадавшего сейчас везут в больницу.
В мае Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.