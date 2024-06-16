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Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников
  • © СК РФ

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в опубликованном тексте.

Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) изменить систему профилактики.

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