Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников
- © СК РФ
Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в опубликованном тексте.
Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно.
Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) изменить систему профилактики.