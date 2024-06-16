Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщает пресс-служба СК России. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в опубликованном тексте. Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно. Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) изменить систему профилактики.