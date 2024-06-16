В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии

Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

Об этом информирует МЧС России.

«В Башкортостане остановилось колесо обозрения с людьми», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что аттракцион обесточен в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

В двух кабинках колеса шесть человек, из них три ребёнка.

Пожарные по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь.

В январе шесть человек спасли с колеса обозрения, которое остановилось во время работы в Пензенской области.