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В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии

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Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии
  • РИА Новости

Об этом информирует МЧС России.

«В Башкортостане остановилось колесо обозрения с людьми», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что аттракцион обесточен в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

В двух кабинках колеса шесть человек, из них три ребёнка.

Пожарные по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь.

В январе шесть человек спасли с колеса обозрения, которое остановилось во время работы в Пензенской области.

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