RT в Telegram
Подпишись

Обезопасить от обстрелов: Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области

Песков: Россия продолжит создание санитарной зоны в Харьковской области

Короткая ссылка
Роман Шимаев
В Харьковской области продолжается работа по созданию буферной, санитарной зоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта деятельность не завершится, пока не удастся обезопасить Белгородскую область и другие приграничные районы РФ от варварских обстрелов со стороны ВСУ.
Обезопасить от обстрелов: Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 16 июня 2024

    Только варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру, заявил заместитель министра иностранных дел Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    «В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, принятым по итогам этого саммита», — сказал он по итогам саммита по Украине. Его слова приводит ТАСС.

  • Система ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ.

  • Из числа стран, поддержавших итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, исключили Иорданию и Ирак. Общее количество поддержавших заявление уменьшилось до 78.

  • НАТО ускоряет движение в сторону войны, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, очень тревожные заявления альянса «остались незамеченными».

  • Россия требует от профильных международных организаций незамедлительно осудить убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Жестокое убийство Н. Цицаги — ещё одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении МИД.

  • Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Берн намерен провести дискуссии с Москвой после завершившейся конференции по Украине.

    По его словам, у Швейцарии и России регулярные контакты, а швейцарский посол в Москве открыт для диалога, передаёт ТАСС.

  • Мирный саммит по Украине в Швейцарии стал полным провалом, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «В конференции в Швейцарии приняло участие 91 государство Западного блока и зависимых от них территорий, а за резолюцию проголосовали 80 участников данной конференции. При этом население 11 государств, не подписавших итоговую декларацию, на 200 млн человек больше, чем 80 подписавших. А если мы говорим о мире в целом, то свыше двух третьих населения всего мира не поддерживают то, что продавливали США на саммите», — цитирует его РИА Новости.

  • Бывший депутат и советник Николя Саркози Анри Гено считает, что Западу нечем оправдывать опосредованную войну с Россией, которая ничем не угрожает европейским государствам.

    «В мире происходят ужасные события, но именно так заканчивается фаза вестернизации мира. Все древние империи, все древние цивилизации, которые Запад отодвигал и унижал на протяжении пяти веков, требуют возвращения на международную арену. Они хотят вернуть себе влияние, так что мир действительно становится опасным. От Китая и Ирана до Персии и, если хотите, Османской империи и России — это время всех притеснённых. Оно очень опасное, но лучше взглянуть ему в лицо, чем игнорировать, и попытаться самоорганизоваться», — цитирует его ИноТВ.

  • В США не считают, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды киевского режима является воровством.

    «Нет никакого смысла называть это воровством. Средства России лежат в виде наличности, но они приносят учреждению доход, на который Россия не имеет права», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

  • В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась ни к одному документу, принятому по итогам саммита в Швейцарии. По мнению дипломатов, подобные бумаги должны подписываться при участии обеих сторон конфликта.

    Как считают в Нью-Дели, мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить