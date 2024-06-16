Обезопасить от обстрелов: Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области

Песков: Россия продолжит создание санитарной зоны в Харьковской области

В Харьковской области продолжается работа по созданию буферной, санитарной зоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта деятельность не завершится, пока не удастся обезопасить Белгородскую область и другие приграничные районы РФ от варварских обстрелов со стороны ВСУ.