Обезопасить от обстрелов: Песков заявил о продолжении работы по созданию санитарной зоны в Харьковской области
Песков: Россия продолжит создание санитарной зоны в Харьковской области
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
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16 июня 2024
Только варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру, заявил заместитель министра иностранных дел Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.
«В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, принятым по итогам этого саммита», — сказал он по итогам саммита по Украине. Его слова приводит ТАСС.
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Система ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ.
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Из числа стран, поддержавших итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, исключили Иорданию и Ирак. Общее количество поддержавших заявление уменьшилось до 78.
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НАТО ускоряет движение в сторону войны, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, очень тревожные заявления альянса «остались незамеченными».
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Россия требует от профильных международных организаций незамедлительно осудить убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Жестокое убийство Н. Цицаги — ещё одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении МИД.
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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Берн намерен провести дискуссии с Москвой после завершившейся конференции по Украине.
По его словам, у Швейцарии и России регулярные контакты, а швейцарский посол в Москве открыт для диалога, передаёт ТАСС.
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Мирный саммит по Украине в Швейцарии стал полным провалом, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В конференции в Швейцарии приняло участие 91 государство Западного блока и зависимых от них территорий, а за резолюцию проголосовали 80 участников данной конференции. При этом население 11 государств, не подписавших итоговую декларацию, на 200 млн человек больше, чем 80 подписавших. А если мы говорим о мире в целом, то свыше двух третьих населения всего мира не поддерживают то, что продавливали США на саммите», — цитирует его РИА Новости.
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Бывший депутат и советник Николя Саркози Анри Гено считает, что Западу нечем оправдывать опосредованную войну с Россией, которая ничем не угрожает европейским государствам.
«В мире происходят ужасные события, но именно так заканчивается фаза вестернизации мира. Все древние империи, все древние цивилизации, которые Запад отодвигал и унижал на протяжении пяти веков, требуют возвращения на международную арену. Они хотят вернуть себе влияние, так что мир действительно становится опасным. От Китая и Ирана до Персии и, если хотите, Османской империи и России — это время всех притеснённых. Оно очень опасное, но лучше взглянуть ему в лицо, чем игнорировать, и попытаться самоорганизоваться», — цитирует его ИноТВ.
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В США не считают, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды киевского режима является воровством.
«Нет никакого смысла называть это воровством. Средства России лежат в виде наличности, но они приносят учреждению доход, на который Россия не имеет права», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
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В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась ни к одному документу, принятому по итогам саммита в Швейцарии. По мнению дипломатов, подобные бумаги должны подписываться при участии обеих сторон конфликта.
Как считают в Нью-Дели, мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.