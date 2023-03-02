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Newsweek: долгий процесс поставок боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ

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Длительный процесс оформления контрактов по поставкам боеприпасов в Соединённых Штатах станет причиной того, что поставляемая на Украину военная техника окажется бесполезной для украинской армии.
Newsweek: долгий процесс поставок боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение выразил обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek.

«Без боеприпасов такие системы, как основной боевой танк M1 Abrams, танк Bradley и целый ряд артиллерийских орудий, находящихся на вооружении Украины, бесполезны», — отметил Ларсон.

Основной проблемой длительных поставок боеприпасов обозреватель называет долгий процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью.

Журналист уточнил, что за последние десять лет срок обсуждения поставок вырос с 200 до более чем 400 дней.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что артиллерийские подразделения ВСУ получили дефектные боеприпасы, при использовании которых стали нести небоевые потери.

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