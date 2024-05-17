Het Parool: Промеса освободили из-под стражи в Дубае
- РИА Новости
Как сообщает Het Parool, за форварда внесли залог, но ему запрещено покидать ОАЭ до вынесения решения по запросу об экстрадиции в Нидерланды.
Напомним, во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.