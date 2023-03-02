Марочко: ВСУ несут небоевые потери из-за использования некачественных снарядов

Артиллерийские подразделения ВСУ получили дефектные боеприпасы, при использовании которых стали нести небоевые потери.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что украинские боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска производятся за рубежом.

«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты. В связи с этим перед использованием приходится их перебирать вручную, что отражается на эффективности и скорострельности», — цитирует его ТАСС.

Марочко отметил, что из-за использования некачественных боеприпасов в рядах украинских войск «зафиксированы небоевые потери».

Ранее Марочко заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий.