Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные
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«Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны», — сказал он в интервью France 24.
Кроме того, отметил Шмыгаль, Киеву необходимы современные танки с целью «стабилизации ситуации на линии фронта».
Также Украина нуждается в современном военно-техническом снаряжении, добавил украинский премьер.
«Нам не нужны наступательные вооружения», — указал он.
Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты.