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Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимы оборонительные вооружения, а в поставках наступательных вооружений от стран Запада она не нуждается.
Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные
  • Gettyimages.ru

«Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны», — сказал он в интервью France 24.

Кроме того, отметил Шмыгаль, Киеву необходимы современные танки с целью «стабилизации ситуации на линии фронта».

Также Украина нуждается в современном военно-техническом снаряжении, добавил украинский премьер.

«Нам не нужны наступательные вооружения», — указал он.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты.

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