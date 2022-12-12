Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимы оборонительные вооружения, а в поставках наступательных вооружений от стран Запада она не нуждается.

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«Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны», — сказал он в интервью France 24. Кроме того, отметил Шмыгаль, Киеву необходимы современные танки с целью «стабилизации ситуации на линии фронта». Также Украина нуждается в современном военно-техническом снаряжении, добавил украинский премьер. «Нам не нужны наступательные вооружения», — указал он. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты.