В украинской армии заявили, что ПВО страны не может сбивать баллистические ракеты
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«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении», — приводит РИА Новости его слова.
Игнат подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с таким типом ракет является уничтожение снарядов на старте, «там, где они расположены».
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.