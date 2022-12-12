В украинской армии заявили, что ПВО страны не может сбивать баллистические ракеты

Украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении», — приводит РИА Новости его слова.

Игнат подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с таким типом ракет является уничтожение снарядов на старте, «там, где они расположены».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.