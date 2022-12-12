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В украинской армии заявили, что ПВО страны не может сбивать баллистические ракеты

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Украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В украинской армии заявили, что ПВО страны не может сбивать баллистические ракеты
  • Gettyimages.ru

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении», — приводит РИА Новости его слова.

Игнат подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с таким типом ракет является уничтожение снарядов на старте, «там, где они расположены».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.

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