В Белом доме заявили о работе с союзниками по вопросу передачи Украине систем ПВО

США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками и партнёрами по вопросу предоставления дополнительных современных систем противовоздушной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Кирби напомнил, что в США не заинтересованы в эскалации конфликта — по его словам, именно по этой причине Вашингтон отказался предоставить Киеву вооружения большой дальности.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.