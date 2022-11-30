В Белом доме заявили о работе с союзниками по вопросу передачи Украине систем ПВО

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США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заявили о работе с союзниками по вопросу передачи Украине систем ПВО
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«Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками и партнёрами по вопросу предоставления дополнительных современных систем противовоздушной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Кирби напомнил, что в США не заинтересованы в эскалации конфликта — по его словам, именно по этой причине Вашингтон отказался предоставить Киеву вооружения большой дальности.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

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