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CNN: США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности

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США считают оказанную Украине помощь эффективной и, скорее всего, пока не будут предоставлять системы большой дальности. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на источники.
CNN: США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности
  • Gettyimages.ru

«На данный момент, по крайней мере, США пока не готовы предоставлять украинской армии ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

Всего, как отмечается, Киев запросил у США 29 типов вооружения и снарядов, включая танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.

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