CNN: США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности

США считают оказанную Украине помощь эффективной и, скорее всего, пока не будут предоставлять системы большой дальности. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на источники.

«На данный момент, по крайней мере, США пока не готовы предоставлять украинской армии ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

Всего, как отмечается, Киев запросил у США 29 типов вооружения и снарядов, включая танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.