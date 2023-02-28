Марочко: западные наёмники отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи
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Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Началась весенняя оттепель: теми дорогами, которыми ранее пользовались вооружённые формирования Украины, они уже пользоваться не могут», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, в таких условиях у натовской техники, используемой ВСУ, очень низкая проходимость по данной территории.
Кроме того, начался подъём грунтовых вод, в частности в районе Сватова, из-за чего затоплена большая часть украинских позиций и окопов, отметил он.
Ранее Марочко заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, отказываются жить в окопах под Сватовом и требуют нормальных бытовых условий.