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Марочко: западные наёмники отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи

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Иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий.
Марочко: западные наёмники отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Началась весенняя оттепель: теми дорогами, которыми ранее пользовались вооружённые формирования Украины, они уже пользоваться не могут», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, в таких условиях у натовской техники, используемой ВСУ, очень низкая проходимость по данной территории.

Кроме того, начался подъём грунтовых вод, в частности в районе Сватова, из-за чего затоплена большая часть украинских позиций и окопов, отметил он.

Ранее Марочко заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, отказываются жить в окопах под Сватовом и требуют нормальных бытовых условий.

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