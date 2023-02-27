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Марочко заявил, что иностранные наёмники отказываются жить в окопах под Сватовом

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Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, отказываются жить в окопах под Сватовом и требуют нормальных бытовых условий. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что иностранные наёмники отказываются жить в окопах под Сватовом
  • AP
  • © Libkos

«Из Купянска в направлении Сватова, а также в обратном направлении отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наёмниками», — приводит РИА Новости его слова.

Марочко добавил, что ротация проводится в связи с тем, что наёмники не желают жить в окопах и требуют лучших бытовых условий и возможности ходить в магазины.

Ранее стало известно, что украинские военные провели неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике. 

22 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска поразили временный пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мемрик в ДНР.

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