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Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе Кременной

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Украинские военные провели неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе Кременной
  • AP
  • © Libkos

По его словам, за прошедшую неделю украинские военные понесли большие потери.

«Вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — приводит РИА Новости заявление Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских войск под Кременной.

Кроме того, среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.

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