Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе Кременной

Украинские военные провели неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, за прошедшую неделю украинские военные понесли большие потери. «Вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — приводит РИА Новости заявление Марочко. Ранее стало известно, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских войск под Кременной. Кроме того, среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.