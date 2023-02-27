Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе Кременной
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По его словам, за прошедшую неделю украинские военные понесли большие потери.
«Вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — приводит РИА Новости заявление Марочко.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских войск под Кременной.
Кроме того, среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.