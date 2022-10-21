Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о способности дронов перекрыть белорусско-украинскую границу

Об этом он сказал на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Его заявление приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной от дронов и других воздушных целей.

Также Лукашенко сказал, что Белоруссия на сегодняшний день не собирается ни с кем воевать.

Ранее он заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.