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Лукашенко заявил о способности дронов перекрыть белорусско-украинскую границу

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о способности дронов перекрыть белорусско-украинскую границу
Лукашенко заявил о способности дронов перекрыть белорусско-украинскую границу
  • РИА Новости

Об этом он сказал на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Его заявление приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной от дронов и других воздушных целей.

Также Лукашенко сказал, что Белоруссия на сегодняшний день не собирается ни с кем воевать. 

Ранее он заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.

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