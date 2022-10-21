Лукашенко заявил о способности дронов перекрыть белорусско-украинскую границу
- РИА Новости
Об этом он сказал на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Его заявление приводит БЕЛТА.
По словам Лукашенко, десяток белорусских беспилотников могут полностью закрыть южную границу Белоруссии с Украиной от дронов и других воздушных целей.
Также Лукашенко сказал, что Белоруссия на сегодняшний день не собирается ни с кем воевать.
Ранее он заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.