Лукашенко заявил об актуальности разработки дронов в Белоруссии из-за событий на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что разработка беспилотников в республике актуальна на фоне конфликта на Украине.

Об этом он сказал на встрече с председателем президиума НАН Белоруссии Владимиром Гусаковым.

«Что очень актуально... это наши беспилотники... Они очень актуальны, исходя из уроков войны на Украине», — передаёт слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

Президент также поручил в конце ноября — начале декабря 2022 года организовать масштабную выставку научных достижений республики.

«Мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее начальник департамента военного сотрудничества белорусского Министерства обороны полковник Валерий Ревенко заявил, что республика имеет право на принятие превентивных мер для стратегического сдерживания в целях нейтрализации нападения или внутреннего вооружённого конфликта.