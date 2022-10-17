В МО Белоруссии заявили о праве на меры стратегического сдерживания для защиты страны

Белоруссия имеет право на принятие превентивных мер для стратегического сдерживания в целях нейтрализации нападения или внутреннего вооружённого конфликта. Об этом сообщил начальник департамента военного сотрудничества белорусского Министерства обороны полковник Валерий Ревенко.

«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы», — заявил он на брифинге.

По словам Ревенко, Минск имеет право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооружённого конфликта.

Также он сообщил, что основная задача ВС Белоруссии — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.