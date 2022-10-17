В МО Белоруссии заявили о праве на меры стратегического сдерживания для защиты страны
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«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы», — заявил он на брифинге.
По словам Ревенко, Минск имеет право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооружённого конфликта.
Также он сообщил, что основная задача ВС Белоруссии — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.
По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.