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В МО Белоруссии заявили о праве на меры стратегического сдерживания для защиты страны

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Белоруссия имеет право на принятие превентивных мер для стратегического сдерживания в целях нейтрализации нападения или внутреннего вооружённого конфликта. Об этом сообщил начальник департамента военного сотрудничества белорусского Министерства обороны полковник Валерий Ревенко.
В МО Белоруссии заявили о праве на меры стратегического сдерживания для защиты страны
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы», — заявил он на брифинге.

По словам Ревенко, Минск имеет право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооружённого конфликта.

Также он сообщил, что основная задача ВС Белоруссии — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.

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