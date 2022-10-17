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В белорусском Минобороны назвали основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации 

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Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации.
В белорусском Минобороны назвали основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации 
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Видео с заявлениями Ревенко опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.

Он напомнил, что власти Белоруссии неоднократно заявляли, что Минск также вовлечён в российскую спецоперацию на Украине, поскольку является стратегическим союзником России.

«Однако основная задача, выполняемая белорусскими вооружёнными силами, — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов», — заявил Ревенко. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.

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