В белорусском Минобороны назвали основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации 

Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации.

Видео с заявлениями Ревенко опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.

Он напомнил, что власти Белоруссии неоднократно заявляли, что Минск также вовлечён в российскую спецоперацию на Украине, поскольку является стратегическим союзником России.

«Однако основная задача, выполняемая белорусскими вооружёнными силами, — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов», — заявил Ревенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.