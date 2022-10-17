В белорусском Минобороны назвали основную задачу Белоруссии в рамках спецоперации
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Видео с заявлениями Ревенко опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.
Он напомнил, что власти Белоруссии неоднократно заявляли, что Минск также вовлечён в российскую спецоперацию на Украине, поскольку является стратегическим союзником России.
«Однако основная задача, выполняемая белорусскими вооружёнными силами, — это обеспечение безопасности границ Союзного государства и недопущение агрессии в отношении его субъектов», — заявил Ревенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.
По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.