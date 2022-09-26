Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева

После визита на Запорожскую АЭС в МАГАТЭ убедились, что объект обстреливается со стороны украинских войск, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью ТАСС.

«После визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведётся с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной», — сказал он.

Ульянов предположил, что это может быть результатом давления, оказываемого на МАГАТЭ со стороны Вашингтона и союзников.

Как передавало агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против Запорожской АЭС и на ней».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ по ЗАЭС.