Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
«После визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведётся с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной», — сказал он.
Ульянов предположил, что это может быть результатом давления, оказываемого на МАГАТЭ со стороны Вашингтона и союзников.
Как передавало агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против Запорожской АЭС и на ней».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ по ЗАЭС.