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Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ по Запорожской АЭС

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Подготовленная экспертами Международного агентства по атомной энергии резолюция по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ ещё есть толика принципиальности и независимости», — сказал Рогов РИА Новости.

С другой стороны, отметил Рогов, выводы экспертов агентства по станции являются доказательством их неспособности на объективное и непредвзятое расследование.

Ранее постпредство России при международных организациях в Вене сообщило, что в антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Против документа при этом проголосовали Россия и Китай, а воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

Как передавало агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против Запорожской АЭС и на ней».

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