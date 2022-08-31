МИД Литвы возмутился словами российского представителя о событиях в Вильнюсе в 1991 году

МИД Литвы вызвал российского дипломата и вручил ему ноту протеста из-за слов временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

Рябоконь в ответ на это заявил, что российская сторона могла бы спрашивать жителей Литвы на границе об их отношении к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Российский представитель добавил, что лишь за исследование данного вопроса литовских учёных отправляют в тюрьму.

«(Российскому дипломату. — RT) вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», — приводит РИА Новости заявление литовского МИД.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам.

19 августа Ландсбергис призвал незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.