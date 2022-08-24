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Глава МИД Литвы предложил спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

Работник на границе может спросить россиянина об отношении к спецоперации на Украине или о принадлежности Крыма, передаёт LRT его заявление.

По словам Ландсбергиса, если гражданин России не считает, что «Крым оккупирован», то власти Литвы могут сделать вывод, что въезд этого россиянина не соответствует интересам национальной безопасности государства.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

В начале февраля Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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