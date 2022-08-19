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Глава МИД Литвы предложил отменить выданные гражданам России туристические шенгенские визы

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.
Глава МИД Литвы предложил отменить выданные гражданам России туристические шенгенские визы
  • Legion-Media
  • © Olga Demina

Об этом он заявил в статье для Politico.

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента нужно сказать ясное нет туристам из России и Белоруссии», — написал министр.

Аннулировать ранее выданные долгосрочные многократные визы он предлагает по меньшей мере на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине.

При этом он предложил продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не «каникулы в Европе».

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза для граждан России.

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