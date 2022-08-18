МИД России: попустительство Запада в ситуации с ударами Киева по ЗАЭС не имеет объяснения

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что попустительство Запада в ситуации с ударами Киева по ЗАЭС не имеет разумного объяснения.

«Не имеет разумного объяснения преступное попустительство со стороны Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, организация верит исключительно заявлениям лидеров западных стран. Он отметил, что всё это наводит на мысль о предвзятости руководства ООН.

18 августа Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.