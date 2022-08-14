Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своих соцсетях.
«По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести», — указал он.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.
Как заявил представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян, по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.