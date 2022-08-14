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В Армении завели уголовное дело по факту взрыва на рынке в Ереване

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Представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян заявил, что по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.
В Армении завели уголовное дело по факту взрыва на рынке в Ереване
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Как сообщает РИА Новости, об этом Абрамян написал в соцсетях.

«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу»... возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», — указал он.

По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. 

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.

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