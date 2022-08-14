В Армении завели уголовное дело по факту взрыва на рынке в Ереване
- AFP
- © Karen MINASYAN
Как сообщает РИА Новости, об этом Абрамян написал в соцсетях.
«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу»... возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», — указал он.
По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.
Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.