В Армении завели уголовное дело по факту взрыва на рынке в Ереване

Представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян заявил, что по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

Как сообщает РИА Новости, об этом Абрамян написал в соцсетях.

«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу»... возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», — указал он.

По его словам, создана следственная группа, проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.