Число погибших в результате взрыва в Ереване увеличилось до трёх

Число погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трёх.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МЧС страны Айка Костаняна.

«Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего», — сказал он.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.