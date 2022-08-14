Число погибших в результате взрыва в Ереване увеличилось до трёх
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МЧС страны Айка Костаняна.
«Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего», — сказал он.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.
Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.