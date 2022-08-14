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В Ереване рассказали о сложностях с поисково-спасательными работами на месте взрыва

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Руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян заявил, что поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.
В Ереване рассказали о сложностях с поисково-спасательными работами на месте взрыва
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Как сообщает ТАСС, об этом Сардарян написал в своих соцсетях.

«Поисково-спасательные работы идут медленно, поскольку под завалами могут быть выжившие, что не позволяет использовать тяжёлую технику. Работы выполняются вручную. Через определённые промежутки времени все замолкают, чтобы услышать голоса оставшихся под завалами людей», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что огонь в недрах завалов не потух и ядовитый дым не позволяет приблизиться к эпицентру взрыва.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

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