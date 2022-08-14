В Ереване рассказали о сложностях с поисково-спасательными работами на месте взрыва
- AFP
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Как сообщает ТАСС, об этом Сардарян написал в своих соцсетях.
«Поисково-спасательные работы идут медленно, поскольку под завалами могут быть выжившие, что не позволяет использовать тяжёлую технику. Работы выполняются вручную. Через определённые промежутки времени все замолкают, чтобы услышать голоса оставшихся под завалами людей», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что огонь в недрах завалов не потух и ядовитый дым не позволяет приблизиться к эпицентру взрыва.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.