Всех пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выписали из больниц

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что всех пострадавших при ракетном обстреле Новой Каховки 11 июля со стороны украинских войск выписали из больниц.

«Все переведены на амбулаторное лечение, всех выписали», — цитирует его ТАСС.

По словам Леонтьева, четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести после обстрела.

Ранее пресс-секретарь администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские войска опять обстреляли Новую Каховку.

Власти отметили, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.

Сообщалось о трёх погибших и около 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.

В результате ракетного удара около 70% домов в Новой Каховке повреждено.