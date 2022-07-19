Всех пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выписали из больниц
- AP
«Все переведены на амбулаторное лечение, всех выписали», — цитирует его ТАСС.
По словам Леонтьева, четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести после обстрела.
Ранее пресс-секретарь администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские войска опять обстреляли Новую Каховку.
Власти отметили, что системы ПВО сбили пять запущенных по Новой Каховке украинских ракет.
Сообщалось о трёх погибших и около 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.
В результате ракетного удара около 70% домов в Новой Каховке повреждено.