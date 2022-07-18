Власти заявили о повреждении порядка 70% домов в Новой Каховке в результате удара ВСУ

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Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что около 70% домов в Новой Каховке повреждено в результате удара ВСУ.
Власти заявили о повреждении порядка 70% домов в Новой Каховке в результате удара ВСУ
  • AFP
  • © Handout / Planet Labs PBC

«Восстановление города идёт. Около 70% жилого фонда в той или иной степени пострадало», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось о трёх погибших и порядка 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.

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