Власти заявили о повреждении порядка 70% домов в Новой Каховке в результате удара ВСУ

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что около 70% домов в Новой Каховке повреждено в результате удара ВСУ.

«Восстановление города идёт. Около 70% жилого фонда в той или иной степени пострадало», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось о трёх погибших и порядка 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.