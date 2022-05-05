Тарпищев: Рублёв сможет обыграть Циципаса за счёт агрессии и вариативности

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Андрей Рублёв сможет обыграть грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира ATP категории «Мастерс» в Мадриде.

«Циципас очень прилично играет на земле и более разнообразен, чем Рублёв. Результат матча будет зависеть от того, насколько Рублёв будет агрессивен и насколько он будет использовать свои атакующие вариации», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По словам президента ФТР, греческий теннисист выигрывает благодаря разнообразности атакующих действий.

«Рублёву главное подавать, чтобы выбить 70—72%. И ровно подавать», — добавил Тарпищев.

Напомним, что матч за выход в полуфинал «Мастерса» между российским теннисистом и Циципасом пройдёт 6 мая.

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