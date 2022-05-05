Тарпищев: Рублёв сможет обыграть Циципаса за счёт агрессии и вариативности
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«Циципас очень прилично играет на земле и более разнообразен, чем Рублёв. Результат матча будет зависеть от того, насколько Рублёв будет агрессивен и насколько он будет использовать свои атакующие вариации», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По словам президента ФТР, греческий теннисист выигрывает благодаря разнообразности атакующих действий.
«Рублёву главное подавать, чтобы выбить 70—72%. И ровно подавать», — добавил Тарпищев.
Напомним, что матч за выход в полуфинал «Мастерса» между российским теннисистом и Циципасом пройдёт 6 мая.
Ранее Тарпищев рассказал о состоянии второй ракетки мира Даниила Медведева после операции по удалению грыжи.