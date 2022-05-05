Тарпищев: всё идёт к тому, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии второй ракетки мира Даниила Медведева после операции по удалению грыжи.
Тарпищев: всё идёт к тому, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»
  • AP

«Даниил начинает активно тренироваться на корте. Потихоньку набирает форму, приходит в себя после нестандартной травмы. Главное для него сейчас — не торопиться, спокойно входить в игровой ритм, не форсировать восстановление», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, торопиться с возвращением на корт не стоит, так как существует риск усугубления травмы. При этом специалист оценил шансы Даниила выступить на втором в сезоне турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Он, скорее всего, успеет набрать форму к Большому шлему, всё к этому идет. Но мы не будем загадывать, просто посмотрим, что будет в конце мая», — добавил Тарпищев.

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. По прогнозам врачей, он должен пропустить от одного до двух месяцев. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее сообщалось, что Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP в мужском одиночном разряде.

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