Власти Никарагуа назвали покушение на Фицо преступлением против мира
Об этом информирует портал El 19 Digital.
«Такие преступления против мира и общего блага должны быть глубоко проанализированы народами и правительствами, которые осуждают террористические акции», — передаёт ТАСС.
Ортега и Мурильо заявили, что «отвергают и осуждают все преступления, совершенные против народов и суверенных и достойных правительств во всем мире».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш резко осудил покушение на Фицо.
Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с RT назвал шокирующим и ошеломляющим покушение на Фицо.