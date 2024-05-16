Власти Никарагуа назвали покушение на Фицо преступлением против мира

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент латиноамериканской страны Росарио Мурильо направили послание солидарности лидеру Словакии Зузане Чапутовой, назвав покушение на премьера республики Роберта Фицо преступлением против мира.

Об этом информирует портал El 19 Digital.

«Такие преступления против мира и общего блага должны быть глубоко проанализированы народами и правительствами, которые осуждают террористические акции», — передаёт ТАСС.

Ортега и Мурильо заявили, что «отвергают и осуждают все преступления, совершенные против народов и суверенных и достойных правительств во всем мире».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш резко осудил покушение на Фицо.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с RT назвал шокирующим и ошеломляющим покушение на Фицо.