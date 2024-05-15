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Сийярто назвал шокирующим покушение на премьера Словакии Фицо

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с RT назвал шокирующим и ошеломляющим покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Кто бы мог подумать, что такое жестокое нападение может произойти в Центральной Европе?! Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и молимся за него. В словацкой и европейской политике существует большая потребность в Роберте Фицо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.

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