Сийярто назвал шокирующим покушение на премьера Словакии Фицо
«Кто бы мог подумать, что такое жестокое нападение может произойти в Центральной Европе?! Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и молимся за него. В словацкой и европейской политике существует большая потребность в Роберте Фицо», — сказал он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.
Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.
Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.