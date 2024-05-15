ТАСС: Генсек ООН резко осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
- РИА Новости
Такую информацию ТАСС предоставил официальный представитель главы всемирной организации Фархан Хак.
«Генеральный секретарь резко осуждает подлое нападение, осуществлённое сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — сообщил он, добавив, что мысли Гутерреша в этот трудный момент обращены к пострадавшему и его близким.
Ранее о покушении на Фицо высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что насилию нет места в европейской политике.