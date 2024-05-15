ТАСС: Генсек ООН резко осуждает нападение на премьера Словакии Фицо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш резко осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было совершено 15 мая в Гандлове.

Такую информацию ТАСС предоставил официальный представитель главы всемирной организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь резко осуждает подлое нападение, осуществлённое сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — сообщил он, добавив, что мысли Гутерреша в этот трудный момент обращены к пострадавшему и его близким.

Ранее о покушении на Фицо высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что насилию нет места в европейской политике.