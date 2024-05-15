Шольц — о покушении на Фицо: насилию не место в европейской политике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал целью подлого покушения, насилию нет места в европейской политике. Так о произошедшем высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер на своей странице в социальной сети X признался, что новость о покушении на Фицо глубоко его потрясла.

«Насилию не должно быть места в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — добавил он.

Ранее о покушении на Фицо высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что шокирован этой новостью.

Также сообщалось, что заявление по этому поводу планирует сделать президент Словакии Зузана Чапутова.