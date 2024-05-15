Шольц — о покушении на Фицо: насилию не место в европейской политике
- AP
Канцлер на своей странице в социальной сети X признался, что новость о покушении на Фицо глубоко его потрясла.
«Насилию не должно быть места в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии», — добавил он.
Ранее о покушении на Фицо высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что шокирован этой новостью.
Также сообщалось, что заявление по этому поводу планирует сделать президент Словакии Зузана Чапутова.